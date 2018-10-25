"رويترز" عن مصدر مقرب من عائلة جمال خاشقجي: إبن الصحافي الراحل غادر السعودية

أعلنت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر مقرّب من عائلة الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي ​، أنّ "إبن خاشقجي غادر ​ السعودية ​".

وكان قد لفت المغرد الشهير "​مجتهد​" إلى أنّ "أفراد عائلة خاشقجي​ الّذين هم داخل ​السعودية​ تحت إقامة جبرية ورقابة شديدة على اتصالاتهم وحركتهم وإرهاب مستمر، والّذين خارج السعودية لا يستطيعون التحرك لأنّهم تحت ابتزاز بإيذاء أهلهم في الداخل إن صدر منهم شيء".

يُذكر أنّ خاشقجي كان كاتب عمود في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بعدما اتّخذ من الولايات المتحدة الأميركية منفى اختياريًّا له منذ عام 2017، واختفى عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا يوم 2 تشرين الأول الحالي.

وادعت السلطات السعودية في البداية أنّه غادر مبنى القنصلية، وأنّها تعمل مع السلطات التركية لتوضيح ملابسات اختفائه، إلّا أنهّا عادت واعترفت رسميّا يوم الجمعو 19 الحالي بـ"وفاته داخل مبنى القنصلية نتيجة شجار بينه وبين الأشخاص الّذين قابلوه أثناء تواجده في القنصلية".