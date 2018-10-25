البرلمان الأوروبي يطالب بوقف صادرات الأسلحة للسعودية بسبب قضية خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - ستراسبورج (د ب أ)

طالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي، بفرض حظر على صادرات الأسلحة للسعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشدد البرلمان، في قراره الذي اعتمده اليوم الخميس في ستراسبورج، على ضرورة أن تتخذ حكومات جميع الدول الأعضاء بالاتحاد موقفا موحدا بهذا الشأن.

وأدان نواب البرلمان في نص القرار، قتل خاشقجي بأشد العبارات.

وبعد 18 يومًا من اختفائه، أعلنت النيابة العامة في السعودية أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن نقاشًا أجراه خاشقجي مع 15 سعوديًا قابلوه أثناء تواجده في القنصلية، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته".

وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 سعوديًا، مُشددة على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

بالتزامن، أمر الملك سلمان بإعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما. ووجّه بتشكيل لجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات.

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".