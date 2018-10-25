البورصة السعودية تقفز 3.4% بعد بمؤتمر مستقبل الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - وكالات:

ارتفعت البورصة السعودية عند الإغلاق اليوم الخميس متفوقة على معظم الأسواق الرئيسية في الخليج بدعم نتائج أعمال قوية وتحسن المعنويات في السوق بعد مؤتمر استثمار في الرياض عُقد على مدى ثلاثة أيام.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي مرتفعا 3.4% في معاملات كثيفة عند 7836 نقطة وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

ويختتم مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أعماله اليوم مع إعلان الحكومة عن توقيع صفقات أو مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات.

وقال نادي البرغوثي رئيس إدارة الأصول ببنك الإمارات للاستثمار ”رسالة ولي العهد في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إيجابية وهناك تحسن في المعنويات بالسوق على خلفية ذلك، وهناك الكثير جدا من أموال المستثمرين الأفراد القادمة، مما يظهر دعما عاما“.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في اليوم السابق إن قتلة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي سيُقدمون إلى العدالة، في أول تصريحات علنية له منذ أن أثار مقتل الصحفي السعودي ضجة عالمية.

وأضاف أن الأسبوع القادم سيكون مهما للسوق لرؤية ما إذا كانت الأموال القادمة هي من مشترين استراتيجيين أم من متصيدي الصفقات في الأجل القصير.

وقفز سهم مصرف الراجحي 6.6% بعد أن أظهرت نتائج البنك ارتفاع أرباحه 13.6% في الربع الثالث من العام، بما يتماشى مع تقديرات المحللين.

وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر مجموعة بتروكيماويات، 6.2% في حين زاد سهم البنك العربي الوطني 7.2% بعد أن زادت أرباحه للربع الثالث 14.7% بفضل انخفاض تكاليف التشغيل.

وارتفع سهم البنك السعودي البريطاني 4.6% بعد أن حقق أرباحا بقيمة 1.25 مليار ريال (333 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 1.08 مليار قبل عام.