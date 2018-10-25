مصادر الحريري للجمهورية: السعودية تدعم تشكيل حكومة في أقرب وقت

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لصحيفة "الجمهورية" أن "المحسوم انّ الساعات الـ48 المقبلة لن تشهد ولادة للحكومة، ربطاً بما أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من انّ الحريري سيبقى في ​السعودية​ ليومين"، مشيرةً الى أن "الأمور ممتازة بين ​لبنان​ والسعودية، والمملكة تدعم تشكيل حكومة في أقرب وقت في لبنان".

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