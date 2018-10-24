شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس العمليات الدولية في شركة سكس فلاقز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم، رئيس العمليات الدولية في شركة " سكس فلاقز " ديفيد ماكلابيس، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، والسيد مايكل ريننجر الرئيس التنفيذي لمشروع القدية. وجرى خلال اللقاء، استعراض فرص التعاون في الجانب الترفيهي، والتأكيد على أن ترتقي نتائج التعاون في مشروع القدية إلى الطموحات المأمولة.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يلتقي رئيس العمليات الدولية في شركة سكس فلاقز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.