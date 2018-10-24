«البلدية والقروية» تراجع أكثر من 680 نشاطاً لتوحيد الاشتراطات

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دشَّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في برنامج توحید الاشتراطات ورشة عمل بعنوان: «مراجعة اشتراطات ومتطلبات الرخص المهنیة الموجودة على منصة بلدي»، بمشاركة مدراء الرخص المهنية بالأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في فندق موفمبيك بالرياض.

وتهدف الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع (12 – 30 صفر 1440هـ) إلى مراجعة الاشتراطات العامة والخاصة واشتراطات الموقع، إضافة إلى مراجعة الموافقات للجهات الخارجية لكافة الأنشطة البلدية وتطويرها بما يتلائم مع اللوائح المعتمدة وتسهيل الإجراءات والمتطلبات لمنح التراخيص المهنية.

وأوضح مساعد وزیر الشؤون البلدیة والقرویة للتخطیط والتطویر الدكتور غانم المحمدي، أن الورشة تأتي إنفاذاً لقرار وزیر الشؤون البلدیة والقرویة المهندس عبد اللطیف بن عبد الملك آل الشیخ، بتأسيس برنامج توحيد الاشتراطات بالوزارة.

وأكد الدكتور المحمدي، أن الورشة تُجسِّد حرص الوزارة على إنفاذ مبادراتها وتحقيق برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤیة المملكة 2030، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه الورشة يمثل استعداداً لإطلاق البلدیة الإلكترونية، ويعكس الجهود المبذولة لتحسين وتسهيل الخدمات البلدیة من خلال توحید الإجراءات وأتمتتها.