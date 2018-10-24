شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة تحذر من تقلبات جوية على المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أهاب مركز الأزمات والكوارث بـإمارة منطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر نظرا لتعرض محافظات ومراكز المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لإثارة الاتربة والغبار وتدني في الرؤية. أهاب مركز الأزمات والكوارث بـإمارة منطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر نظرا لتعرض محافظات ومراكز المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لإثارة الاتربة والغبار وتدني في الرؤية. وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في تويتر اليوم (الأربعاء) أن المناطق المتأثرة بالحالة تشمل: جدة-العاصمة المقدسة-بحرة-الجموم ذهبان-عسفان-ثول



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