أمريكا تعلن عقوبات ضد المتورطين بمقتل خاشقجي.. كيف تُطبق ومن تستهدف؟

القاهرة - مصراوي:
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة سوف تعاقب المتهمين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
وقال إن الإجراءات ضد الأفراد المتهمين في الجريمة تشمل إلغاء تأشيراتهم بجانب التشاور مع وزارة الخزانة الأمريكية من أجل إمكانية تطبيق قانون العقوبات الأمريكي "ماجنتيسكي" ضد المتورطين. وذكرت قناة سكاي نيوز عربية أن هؤلاء الأشخاص يبلغ عددهم 21 شخصًا نقلا عن الخارجية الأمريكية.
وصرح بومبيو في مؤتمر صحفي أيضًا بأنه تم تحديد بعض هؤلاء ومنهم في الاستخبارات والبلاط الملكي...
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