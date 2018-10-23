وزير الخارجية التركي: لم نقدم أي معلومات بشأن قضية خاشقجي لأي دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لم تقدم أي معلومات بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي لأي دولة.
وأوضح أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن السعودية منفتحة على التعاون بشأن قضية خاشقجي بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
وأضاف: " منفتحون للتعاون مع أي تحقيق دولي بشأن قضية خاشقجي".
ومن المقرر أن يُلقي الرئيس التركي أردوغان خطابًا اليوم، الثلاثاء، قال إنه سيكشف فيه الحقيقة الكاملة عن واقعة خاشقجي.
وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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