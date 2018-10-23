انت الان تتابع "تعليم الدوادمي" تعلن وظائف حراسات أمنية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - خاصة بالرجال والتقديم عليها إلكترونياً حتى الخميس بعد المقبل

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، بدء التقديم على وظائف الحراسات الأمنية (رجال) بإدارة الأمن والسلامة بالمحافظة، عبر الرابط الإلكتروني (https://goo.gl/ByTFpt) ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/02/23 هـ.

واشترطت الإدارة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل العمر عن 30 عاماً لمدارس البنين، و35 عاماً لمدارس البنات ولا يزيد على 55 عاماً، ويحمل مؤهل المرحلة الابتدائية كحد أدنى.

وتضمنت الشروط إحضار المتقدم صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية، وإثبات مقر السكن، مع ضرورة أن يكون لائقاً طبياً.