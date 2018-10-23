انت الان تتابع القصيم.. تدخّل جراحي يُنهي معاناة سبعيني مع الفتق السري لسنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أجراه فريق طبي بمستشفى النبهانية العام.. والمريض غادر بصحة جيدة

نجح فريق طبي بمستشفى النبهانية العام في القصيم، في إنهاء معاناة مريض سبعيني كان يعاني من وجود فتق كبير أسفل البطن، إضافة إلى وجود أمراض مزمنة، وضعف في عضلة القلب، وتمكن الأطباء من إجراء جراحة ناجحة، وغادر المريض المستشفى.

وتشير التفاصيل الطبية، إلى أن المُسِن يعاني منذ أعوام من وجود الفتق السري، ولخطورة التدخل الجراحي عليه؛ استقر به الحال لمراجعة مستشفى النبهانية، وخضع للفحوصات الطبية من الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة الدكتور إبراهيم الأحول وأخصائي الجراحة الدكتور أحمد عبدالله، واتضح أنه يعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم، إضافة إلى ضعف عضلة القلب، ووجود فتق سري كبير.. وقرر الفريق وضع خطة علاجية تستدعي تنويم المريض ومتابعة حالته الصحية، وتم إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى معافىً، وتم توجيهه للعيادة الخارجية بالمستشفى لمتابعته خلال الفترة القادمة.