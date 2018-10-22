أمير مكة يعزي ذوي الفقيد خاشقجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، تعازيه ومواساته لذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله. وقال: "نتقدم لكم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأستاذ جمال خاشقجي إثر الحادث الأليم والمؤسف الذي وقع له، ونشاطركم الحزن، وندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمكم الله الصبر والسلوان".



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