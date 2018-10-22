شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» و«مدني مكة» يُصدران تنبيهاً متقدماً لهطول أمطار تؤدي لجريان السيول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مبينةً أن الحالة تشمل عدداً من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة وهي: الطائف، والشفا، والهدا، وميسان، والسيل الكبير، وبني سعد، وقيا، ومكة المكرمة، وهدى الشام، ومدركة، والجموم، وأم الدوم، والخرمة، ورضوان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة بشكل كامل، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر إلى الساعة العاشرة مساء.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، فضلاً عن إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني : WWW.998.GOV.SA، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
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