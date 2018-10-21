سلطنة عمان ترحب بالإجراءات السعودية الشفافة في قضية خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط - (د ب أ):

أعلنت الخارجية العمانية اليوم الأحد ترحيبها بـ"الإجراءات الشفافة" التي اتخذتها السعودية بشأن قضية الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية العمانية في بيان، نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"السلطنة تابعت البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، وترحب السلطنة بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن".

كان النائب العام السعودي أعلن في بيان أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء خاشقجي كشفت أن "المناقشات التي تمت معه من قبل أشخاص التقوه في القنصلية لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر ما أدى إلى وفاته رحمه الله، ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك".

وذكرت النيابة أن "التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية".

وأوضحت النيابة أن المشتبه بهم كانوا توجهوا إلى اسطنبول للقاء خاشقجي "وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".

وعلى إثر ذلك، أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من المسؤولين البارزين.

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق. ورغم الضغوط الدولية والتقارير الإعلامية التي أكدت مقتله في القنصلية، ظلت السعودية تؤكد على مدار أكثر من أسبوعين أنه اختفى بعد خروجه منها.