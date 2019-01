شكرا لقرائتكم السعودية | 11 حالة اختناق في حريق شقة سكنية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أُصيب 11 شخص بحالات اختناق نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الريان خلف محطة الشرقية بمحافظة جدة.

وأوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في شقة سكنية مساء يوم السبت وعلى الفور تم مباشرة حادث الحريق عن طريق ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين بعد اخلاء فرق الدفاع المدني الشقة من المصابين، وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات على إثر استنشاق الأدخنة، المتصاعدة من الحريق بالموقع.

