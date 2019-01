شكرا لقرائتكم السعودية | الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية بالرياض وعدداً من المناطق الأخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي لجريان السيول ببعض الأجزاء، وتشمل أجزاء منطقة الرياض، بالإضافة إلى مناطق القصيم والشرقية والباحة ومكة المكرمة وعسير، وذلك حتى مساء اليوم الأحد.

