السعودية | الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية بالرياض وعدداً من المناطق الأخرى

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الرياض - عبدالله السعيد - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي لجريان السيول ببعض الأجزاء، وتشمل أجزاء منطقة الرياض، بالإضافة إلى مناطق القصيم والشرقية والباحة ومكة المكرمة وعسير، وذلك حتى مساء اليوم الأحد. Your browser does not support the video tag.

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