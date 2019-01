شكرا لقرائتكم استقبال 2446 حالة في سبعة مراكز للتوحد بمستشفيات القوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - بادرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بإنشاء برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد (اضطرابات النمو) وذلك في سبعة مراكز بمناطق مختلفة موزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة في كل من (الرياض - جدة - الطائف - حفر الباطن - تبوك - الجنوب - الظهران) لتكون هذه المراكز متاحة لكل من يعاني من اضطرابات طيف التوحد من ذوي منتسبي وزارة الدفاع بالإضافة لكل من تنطبق عليهم الشروط من غير منتسبي الوزارة تفعيلاً لدورها في خدمة المجتمع.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء د. سليمان بن محمد المالك، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتي من خلال ما تتلقاه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مستشفياتها ومرافقها من الدعم اللامحدود من القيادة الكريمة للعمل المستمر لتقديم أرقى الخدمات الصحية في مختلف المجالات الوقائية والعلاجية والتأهيلية بأعلى معايير التقنية الصحية ضمن ما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من تطوير في كافة المجالات وفق رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

وأشار اللواء المالك أنه بعد أن كان رعاية وتأهيل بعض هذه الحالات يتطلب الذهاب خارج المملكة أصبحت تلك المراكز بمستشفيات القوات المسلحة توفر معظم متطلبات التأهيل بداية من التشخيص وصولاً للتأهيل حيث استقبلت أكثر من (2446) حالة تم تشخيص (1256) حالة منها بالتوحد وهم تحت برنامج تأهيلي وفقاً لقدراتهم الفردية منذ إنشاء البرنامج في العام (1437هـ) حيث تم مؤخراً تأهيل (14) طفلاً من مركز التوحد بتبوك وأصبحوا مؤهلين للدمج بمدارس التعليم العام.

تجدر الإشارة أن هذه المراكز تقدم خدمة التدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وتدريب الأسر على خطة التأهيل للطفل والتي تشمل برنامج تعديل السلوك وكذلك تقوم برفع كفاءة الكوادر المختصة في مختلف التخصصات (العلاج السلوكي - العلاج الوظيفي - علاج النطق والتخاطب - التربية الخاصة) وذلك من خلال عقد ورش عمل دورية وابتعاثهم للتدريب كما تشمل خدمة التدخل المبكر وبرامج تأهيلية وتعليمية وفق أساليب محددة تتماشى مع قدرات الأطفال إضافة إلى خدمة الإرشاد الأسري والخدمات الاجتماعية الأخرى كما تمتد خدمات هذه المراكز لتشمل اضطرابات النمو الأخرى كاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

وتعمل المراكز على تشجيع إعداد البحوث العلمية عبر تفعيل التعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتصميم دبلومات متخصصة لتأهيل كوادر المراكز الفنية عبر عقد شراكات علمية مع كل من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة دار الحكمة وكذلك عقد الشراكات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتمثلة بالتعاون مع مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد والتعاون مع وزارة التعليم بالتنسيق للاستفادة من برامج الدمج للأطفال المؤهلين لذلك.

