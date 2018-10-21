"سبق في أسبوع": السعودية تقدِّم درسًا في العدالة وتكشف تفاصيل قضية "خاشقجي" وتحيل 18مشتبهًا وتعيد تشكيل الاستخبارات العامة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أسبوع برزت فيه العدالة وشاهدها العالم، العدالة السعودية حينما تفعل قبل أن تتحدث، الشفافية والحقائق ، والحزم القيادة السعودية تقدم درسًا في سرعة كشف الحقائق ، وإقامة العدالة ، أسبوع كان المزايدون كثيرين عبر إعلام مضلل يلصقون التهم ويرمون السعودية جزافًا ، فيما كانت السعودية تحقق بصمت في وقت لم يطول كثيرًا في قضية المواطن جمال أحمد خاشقجي رحمه الله وكذلك إعادة تشكيل رئاسة الاستخبارات العامة ، والتحقيق مع 18 شخصًا مشتبهًا في قضية المواطن جمال خاشقجي ، وكذلك التداعيات ، "سبق" رصدت ذلك من خلال ملفها الأسبوعي وكذلك ما دار في الساعات الماضية تطورات متلاحقة حسمت بشكل كبير ملف اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي؛ وجددت القيادة السعودية عبرها عزمها وبكل قوة على تحقيق العدالة والتحرك بشفافية من أجل كشف الحقائق كافة أمام الرأي العام المحلي والخارجي؛ حيث كان الإعلان السعودي جديرًا بأن يشغل الرأي العام العالمي نقلاً وتحليلاً.

مصدر مسؤول يكشف تفاصيل وفاة "خاشقجي".. ويؤكد: ستتم محاسبة جميع المتورطين

صرح مصدر مسؤول بما يلي

أثار موضوع اختفاء المواطن / جمال بن أحمد خاشقجي اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصًا من المملكة على معرفة كل الحقائق، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام في المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عددٍ من المشتبه بهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية .

وإنفاذًا لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.

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النائب العام: شجار واشتباك داخل القنصلية تسببا في وفاة خاشقجي.. وإيقاف ١٨ شخصًا

حيث صرح النائب العام بما يلي :

أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن / جمال بن أحمد خاشقجي أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن / جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته - رحمه الله -

وتؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ( 18 ) شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة .

https://sabq.org/fTm6vp

خادم الحرمين الشريفين يوجّه بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها

وجّه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

وتفصيلاً، ‏‫بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حُسن سير العمل، وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برقم 7422 وتاريخ 1440/2/10 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعضوية عددٍ من أعضاء المجلس، هم: صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ومعالي الدكتور/ مساعد العيبان، ومعالي الدكتور/ إبراهيم العساف، ومعالي رئيس الديوان الملكي، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس أمن الدولة. وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.

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"الخارجية": توجيهات وقرارات الملك إثر الحادث المؤسف لـ"خاشقجي" تأتي استمرارًا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين إثر الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي تأتي استمرارًا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل.

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بومبيو: علاقتنا بالسعودية إستراتيجية وولي العهد وعد بتحقيق شفاف في قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحقيقات بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي ستكون شاملة وشفافة وعادلة.

وأضاف بومبيو في ختام اجتماع مغلق مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، الخميس، ونقلته وكالات عدة: أنه من الضروري أن "نتذكر علاقات أمريكا الإستراتيجية الطويلة مع السعودية"، مشيرًا إلى أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل زيارته إلى السعودية وتركيا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن أنقرة ستطلع الرياض على نتائج التحقيقات بشأن خاشقجي.

وكان ترامب قد علّق، الأربعاء، على قضية اختفاء خاشقجي قائلاً إنه "سنعرف على الأرجح ما جرى للصحفي المفقود خاشقجي في نهاية الأسبوع"، رافضًا الكشف إن كانت الولايات المتحدة قد أرسلت محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية خاشقجي.

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ترامب: الإعلان السعودي بشأن خاشقجي ذو مصداقية .. تفسير الرياض جدير بالثقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أن الإعلان السعودي بشأن وفاة جمال خاشقجي؛ خطوة جيدة وكبيرة وذو مصداقية، مشيرًا إلى أن القيادة السعودية كانت صادقة معنا فيما يتعلق بهذه القضية.

وأكّد ترامب؛ أن أطرافًا ثالثة شاركت في التحقيقات السعودية، وأن التفسير السعودي جدير بالثقة.

وأضاف ترامب؛ في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوة السعودية لتحقيق توازن أمام إيران.

وأعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة "حزينة" لتبلّغها بمقتل خاشقجي.

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"الخارجية" الأمريكية تكذّب ABC: بومبيو لم يستمع لأي تسجيل ولم يشاهد أيّ دليل في قضية خاشقجي

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، تقارير إخبارية تزعم أن مسؤولين أتراكًا شاركوا وزير الخارجية مايك بومبيو؛ تسجيلاً صوتيًا لمزاعم مقتل الصحافي السعودي المختفي في إسطنبول جمال خاشقجي؛ منذ أسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت؛ في بيان صدر اليوم، تعليقًا على تقرير كاذب نشرته شبكة "ABC" الأمريكية، "لم يسمع الوزير بومبيو أي تسجيلٍ، ولم يرَ نسخةً أو دليلاً عن اختفاء جمال خاشقجي".

ونفى وزير الخارجية مايك بومبيو؛ لوسائل الإعلام الأمريكية في أثناء عودته من تركيا، أن يكون قد استمع لأي تسجيل صوتي يتعلق بقضية خاشقجي؛ وردّ على الشائعات "ليس لديّ ما أقوله".

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عبد الله بن زايد عن قضية خاشقجي: السعودية دولة مؤسسات تقوم على العدل والإنصاف

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، بخصوص الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي "رحمه الله".

ووفق وكالة أنباء الإمارات أثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.

وقال إن المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف، وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اُتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددًا هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.

وابتهل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ في ختام تصريحه بأن يحفظ الله - سبحانه وتعالى - المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعبًا ويجنبها كل سوء.

https://sabq.org/NsX5CG

للاستحواذ على حصة بمصفاة "تشجيانغ".. "أرامكو" توقّع هذه المذكرة المهمة

وقّعت أرامكو السعودية، الخميس الماضي، على مذكرة تفاهم مع حكومة مقاطعة تشجيانغ الصينية؛ وذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني لشركات البترول والغاز الطبيعي؛ للاستحواذ على حصة في مشروع المصفاة الجديدة التابعة لـ"تشجيانغ للبتروكيميائيات".

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مصادر "سبق": الملك سلمان يأمر بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

ووفقًا لمصادر "سبق"، صدرت موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ما رأته اللجنة المالية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها السابق.

https://sabq.org/WgrH35

بأمر الملك.. الموافقة على تنظيم المنطقة اللوجستية المتكاملة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًا يقضي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.

ونشرت الجريدة الرسمية صباح أمس الجمعة تفاصيل التنظيم.

ويتكون التنظيم من إحدى وعشرين مادة، فيما بدأ العمل به من بداية شهر صفر الجاري.

ويهدف التنظيم إلى إقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تُمارس فيها عددٌ من الأنشطة منها صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها وفرز البضائع أو البضائع الأخرى وتعبئتها وإعادة تعبئتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.

https://sabq.org/2wxyvF

سقطة مهنية وأخلاقية لـ"رويترز".. الوكالة الشهيرة تقع في فخ التضليل وتنسب خبرًا مزورًا لـ"سبق"

وقعت وكالة "رويترز" في سقطة مهنية وأخلاقية، اليوم، بنقلها خبرًا مزورًا وملفقًا يتعلق بإجراء سعودي مع قنصل المملكة في إسطنبول، كانت قد تناقلته صحف ومواقع إخبارية الساعات الماضية، على أنه منشور في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري لصحيفة "سبق"، ووقعت الوكالة الشهيرة في فخ التضليل، ونسبته هي الأخرى لـ"سبق" دون أن تكلّف نفسها عناء التحري والدقة، وتحمّل أمانة النشر، مندفعةً خلف مواقع مشبوهة استغلت اسم "سبق" ومصداقيتها أمام قرائها لتمرير أخبار كاذبة.

و"سبق" تؤكد عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

كما تود صحيفة "سبق" الإلكترونية، أن تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتداول، ومعربة عن أسفها لوقوع وكالة كـ"رويترز" في هذه السقطة الأخلاقية والمهنية.

https://sabq.org/xQbRGt

وكالة (موديز) ترفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي المستقبلي للاقتصاد السعودي

أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني حرص المملكة على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة من (2018-2019م)؛ لتصبح 2.5 % و2.7 % على التوالي عوضًا عن توقعاتها السابقة 1.3 % و1.5 % للفترة ذاتها والمسجلة في شهر إبريل من العام الجاري. وهي بذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م في 30 سبتمبر 2018م.

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