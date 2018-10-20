انت الان تتابع راصد جوي يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على جازان .. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بمعدل 7 لـ 12 ملم .. على أغلب التضاريس الساحلية والتهامية والجبلية

كشف الراصد الجوي في شأن الطقس، علي مشهور؛ أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة المطرية، متوقعاً هطول ما بين 7 إلى 12 ملم من الأمطار على المنطقة، وذلك في مجمل هطولها.

وقال "مشهور"؛ لـ"الخليج 365": يشير آخر توقعات الطقس بشأن محافظات جازان، إلى استمرار عدم الاستقرار وذلك على أغلب أجواء تضاريس جازان الساحلية والتهامية والجبلية، حيث يتوقع أن تهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان الأدوية مساء اليوم.

وأضاف: يتوقع أن تكون نسب الأمطار المتوقعة في مجمل هطولها ما بين 20 - 7 ملم، وتستمر هذه الحالة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

يُشار إلى أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وشدّدت على ضرورة توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار؛ خاصة في المناطق المفتوحة.