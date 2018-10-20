استمرار وصول طائرات الجسر الإغاثي من مركز الملك سلمان إلى المهرة

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محمد بن مسعود - الدمام - لمساعدة المنكوبين إثر عاصفة "لبان" التي خلّفت أضراراً مادية جسيمة توالى وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى متضرري محافظة المهرة اليمنية، لمساعدة المنكوبين فيها بشكل عاجل إثر عاصفة "لبان" التي ضربت المحافظة وخلفت أضراراً مادية جسيمة. ووصلت أمس طائرة إغاثية ثالثة تحمل على متنها مساعدات إيوائية "خياماً" لتقديمها للمتضررين، يرافقها فريق متخصص من المركز للإشراف على عمليات التوزيع وتقييم الوضع الراهن. تأتي هذه الجهود المبذولة تكريساً لقيم البذل والعطاء المتمثّلة بإغاثة المجتمعات المنكوبة، وضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للوقوف مع الأشقاء في اليمن، وتأمين المتطلبات الأساسية لهم من غذاء وإيواء وتوفير البيئة التي تكفل للأشقاء عيشهم بكرامة في ظل الأزمات الإنسانية التي تعصف بهم.

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