غوتيريس يدعو لإجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف في ملابسات موت خاشقجي

اعلن متحدث باسم ​الأمم المتحدة​ أن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ شعر "بانزعاج شديد" بعد تأكيد ​السعودية​ وفاة الصحفي ​جمال خاشقجي​. وأضاف أن غوتيريس دعا إلى إجراء "تحقيق فوري وشامل وشفاف في ملابسات موت خاشقجي وحث على محاسبة المتورطين في ذلك بشكل كامل".

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