انت الان تتابع فيديو.. "العرفج": رويترز من قطاع الطرق في الوقت الحاضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث عن نشرها للخبر المزور.. وأشاد بـ"الخليج 365"

انتقد الدكتور أحمد العرفج الممارسات التي تقوم بها وكالة رويترز مشيراً إلى أنها أصبحت تشابه قطاع الطرق.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج ياهلا بالعرفج على قناة روتانا خليجية، حيث تحدث عن سقطة الوكالة بعدما نقلت خبراً مزوراً ونسبته لصحيفة "الخليج 365".

وأشار العرفج إلى أن الوكالة فقدت مصداقيتها القديمة بعد سقوطها المدوي واتجاهها لنقل الشائعات وعدم تحققها من مصادر الأخبار.

العرفج أشاد في حديثه بتميز "الخليج 365" ومحاولات الاختراق التي تتعرض لها الصحيفة وانتشار معرفات مزورة تحمل اسم الصحيفة.

وتطرق العرفج إلى المواقع الأجنبية التي تزور الأخبار وتضع شعار "الخليج 365" واسم الزميل عبدالله البرقاوي، مشيراً إلى أن الجميع يراهن على وعي المجتمع وسهولة التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها.