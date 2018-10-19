انت الان تتابع مستشفى "عبدالرحمن الفيصل" بالرياض يقيم فعاليات اليوم العالمي للمسنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أُقيمت بالتعاون مع فريق آزر التطوعي بحضور عدد من المحتفى بهم

أقام قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، بالتعاون مع فريق آزر التطوعي بمدينة الرياض، فعالية اليوم العالمي للمسنين، وذلك بحضور المدير الطبي الدكتور يوسف البلوي، والدكتور ناصر التويم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، وعدد من كبار السن الذين تم الاحتفاء بهم.

وتفصيلاً، قال الدكتور يوسف البلوي إن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار مواكبة اليوم العالمي للمسنين، والعناية بهم، ورعايتهم؛ فهم أساس المجتمع. مشيرًا إلى أن العناية بهم وخدمتهم من الواجبات الشرعية التي يحث عليها ديننا الحنيف من احترام الكبار، وتوقيرهم، والبر والإحسان إليهم.

ومن جانبه، عبَّر البروفيسور الدكتور ناصر التويم عن شكره وعرفانه للقائمين على الفعالية، وأثنى على الجهود المبذولة لهذه الفئة الغالية على الجميع.

وتابع التويم بأن الجمعية السعودية للإدارة، ممثلة بفريقها التطوعي آزر، يقدم الخدمات التطوعية بالكوادر البشرية بالتعاون مع العديد من الجهات في القطاعَيْن العام والخاص.

وبيَّن سامي الحمود، رئيس ومؤسس الفريق التطوعي آزر المشارك في الفعالية، أن هذه الفعالية تُعد مشاركة مجتمعية بين قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى وفريق آزر التطوعي. وتقدَّم بالشكر لرئيسة قسم الخدمة الاجتماعية منيرة العتيبي على جهودها وتعاونها بتذليل الصعوبات من أجل خدمة المريض، ونشر التوعية والتثقيف والفائدة المرجوة من هذه الأيام العالمية.

وفي ختام الفعالية تم عرض ركن تراثي، يتم من خلاله التعريف بتراث آبائنا وأجدادنا، وأبرز مآثرهم، وتقديم مجموعة من الأكلات الشعبية للحضور، تعيد لكبار السن المحتفى بهم ذكريات عبق الماضي.