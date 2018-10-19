ترامب يرجح وفاة خاشقجي ويحذر من عواقب وخيمة جدا

واشنطن - د ب أ
رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، وفاة الصحفي المفقود جمال خاشقجي، وحذر من عواقب "وخيمة جدا" لمقتله.
وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء قال ترامب للصحفيين، أمس الخميس، إن إدارته: "بانتظار نتائج حوالي ثلاثة تحقيقات مختلفة" لتقرر كيف سيكون ردها، وسط تقارير بأن الصحفي المقيم في الولايات المتحدة قد وقع في كمين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ثم تم تعذيبه وقتله وتقطيع أوصاله.
وأضاف ترامب:" أعني، إن ما حدث شيء سيئ حقا.. لكن علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث".
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