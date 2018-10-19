كتب - هشام عبد الخالق:
تصاعدت الأمور في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي حين اعتبر المتحدث باسم عائلة خاشقجي، اليوم الخميس، أن الكاتب السعودي "شخص مفقود" و"ليس هناك أي دليل قانوني أو رسمي خلاف ذلك"، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يعتقد أنه ميت وأن مسئول سعودي كبير متورط في الموضوع.
وقال معتصم خاشقجي، ابن عم الصحفي جمال والمتحدث باسم العائلة كما عرّف نفسه، لشبكة "سي إن إن": إن "جمال ينتمي لعائلة سعودية معروفة ومثّل عائلته وبلده ومهنته على أعلى المستويات. لقد جعلنا جميعًا فخورين".
وأضاف معتصم،...
كانت هذه تفاصيل خبر خاشقجي في 24 ساعة| عائلته تعتبره "مفقود".. وترامب: مات.. وروسيا: أمريكا مسئولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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