شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تناقش استحداث برامج دراسات عليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

ناقشت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى، خلال سلسة من اللقاءات مع منسقي برامج الدراسات العليا بالكليات العلمية، إدخال برامج الدراسات العليا في نموذج 101، المتعلق بتحديث البرامج القائمة واستحداث أخرى جديدة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور عميد العمادة الدكتور سعيد الحارثي، وأعضاء لجنة برامج الدراسات العليا وذلك بقاعة اجتماعات العمادة بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور سعيد الحارثي، أن العمل يجري على استحداث برامج دراسات عليا بالتعاون مع الكليات والمعاهد بالجامعة تلبي حاجة سوق العمل في عدد من البرامج النوعية كالتخصصات الصحية والهندسية، والجوانب الإدارية التي تؤهل الراغبين في القبول بها اعتباراً من العام الجامعي 1440/1441 على الدبلوم العالي ودرجة الماجستير المهني التنفيذي، بالإضافة إلى برامج الماجستير والدكتوراه الأكاديمية.