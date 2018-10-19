شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السعودية تصل إلى «الظفرة» للمشاركة بتمرين «الحرب الجوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وصلت أمس (الخميس)، مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018» بأطقمها الجوية والفنية كافة، إلى قاعدة «الظفرة» الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين، الملحق العسكري في سفارة المملكة لدى الإمارات العميد الطيار الركن أحمد محمد الجهني، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حسين سعيد الشهراني وأركانات التمرين.

وأكد المقدم الشهراني، أن هذه المشاركة ليست الأولى للقوات الجوية في مركز الحرب الجوي الصاروخي، إذ يعد من التمارين المتقدمة على مستوى مثيلاتها في العالم، مبيناً أن هناك دولاً متقدمة مشاركة في التمرين، مبدياً تفاؤله بالتمرين وما سيحمله من فائدة وخبرة ستمكن القوات الجوية الملكية السعودية من الوصول إلى المستوى المتقدم في هذا المجال.

من جهته، أوضح الرائد ثامر الطويلعي، أنه سيتم خلال هذا التمرين تبادل الخبرات العملياتية بين القوات الجوية الملكية السعودية وبين الدول المشاركة التي تحاكي طبيعة الحرب الجوية.