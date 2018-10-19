شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: بدء إعادة الخدمة إلى «مدن الشمال».. والتقلبات الجوية سبب الانقطاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين في منطقة تبوك وبعض مناطق شمال المملكة بسبب انقطاع الخدمة الكهربائية، نتيجة التقلبات الجوية مما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي من الخدمة.

وأوضحت «السعودية للكهرباء» أنه تم البدء في إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين، فيما يجري العمل في الوقت الحالي على مبادلة الأحمال وإصلاح العطل الفني بالشبكة من قبل فرق الصيانة والطوارئ لإعادة الخدمة لباقي المشتركين المتأثرين.

وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ في الميدان تبذل قصارى جهدها لسرعة إعادة الخدمة لكافة المشتركين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لضمان تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة، مُعربةً في الوقت نفسه عن أسفها لمثل هذه الانقطاعات الخارجة عن إرادتها.

من جهتها، رفعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك حالة التأهب القصوى وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي على بعض مستشفياتها، مشيرة إلى أن المسشتفيات تعمل على المولدات الاحتياطية. وأكدت أن الحالة مستقرة فيها، وجميع مستشفياتها تعمل بكامل جاهزيتها وتم تفعيل خطة الطوارئ وجميع المولدات الاحتياطية تعمل ولم تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى جراء انقطاع التيار الكهربائي.