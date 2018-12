شكرا لقرائتكم قرقاش: السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء أن الدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب بالمنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة تنص على "من وجهة نظر أبناء الخليج العربي و المنطقة الحضور والدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب، والأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا".

