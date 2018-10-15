شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار منتصف اليوم.. إشادة أمريكية بالقيادة السعودية والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

ترامب يشيد بحرص القيادة السعودية بكشف كافة الحقائق حول قضية "خاشقجى"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أثنى فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.

سقوط طائرة تدريب عسكرية في تبوك

تعرَّضت طائرة سعودية مخصّصة للتدريب من نوع هوك، لحادثة سقوطٍ على طريق شرما - 100 كلم من مدينة تبوك شمالي غرب السعودية.

وأفادت "سبق السعودية"أن الجهات الأمنية والإسعافية والدفاع المدني في السعودية باشرت الحادثة وسط أنباءٍ عن وفاة طاقم الطائرة وعددهما اثنان.

خادم الحرمين يرعى افتتاح "الجنادرية 33" نهاية ديسمبر المقبل

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفل انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، يوم الاثنين 24 / 4 / 1440هـ الموافق 31 / 12 / 2018م، الذي ستكون فيه جمهورية إندونيسيا، الدولة ضيف شرف المهرجان لهذه الدورة.

اتفاق بين فريقي التحقيق السعودي والتركي على خطوات وبرنامج العمل والمتابعة

ذكرت وكالة روسيا اليوم، اليوم الإثنين، أن هناك تسريبات تتحدث عن اتفاق توصل إليه فريقا التحقيق السعودي والتركي حول خطوات وبرنامج العمل والمتابعة بخصوص قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتتضمن الخطوات التي اتفق عليها الجانبان:

معاينة الصور والفيديوهات ومراجعتها معا.

الدخول للقنصلية السعودية وبيت القنصل بالتزامن بفرق مشتركة.

معاينة وتدقيق بعض التفاصيل الهامة وهي 3 سيارات وموقعان أحدهما في الطرف الآسيوي من اسطنبول.

الإعلان عن التفاصيل والخلاصات في مؤتمر صحفي بعد الخروج من مبنى القنصلية.

من جانبها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن مسؤولين سعوديين وأتراك أعضاء في مجموعة العمل المشتركة، التي أنشئت بين البلدين للتحقيق في اختفاء الصحفي خاشقجي، قد التقت اليوم في مديرية أمن إسطنبول.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وفقد الاتصال به إثر ذلك.