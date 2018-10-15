السعودية | وزير الثقافة يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري العربي للثقافة بالقاهرة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:07 مساءً, 15 أكتوبر 2018 م

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رأس صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات الدورة الـ (21) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بمشاركة 16 دولة عربية.

وناقشت الدورة الجديدة برئاسة معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة ايناس عبدالدائم على مدى يومين المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة، والأدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية، وكيفية مواجهة التحديات الثقافية، والوسائل والآليات نحو إنتاج ثقافي عربي متكامل ومستدام، وأدوار الثقافة العربية في تعزيز الحوار والتواصل مع العالم.

واستهدفت الإجتماعات تعزيز الإنتماء والولاء والفخر بالذات، وخلق جسور عديدة تعمل على جمع روافد الثقافة العربية.

