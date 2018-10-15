السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:58 مساءً, 15 أكتوبر 2018 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد أثنى فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.

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