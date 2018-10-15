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شكرا لقرائتكم مستشار بالمركز الفرنسي للعلاقات الخارجية: السعودية منارة الشرق والغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد مستشار الشرق الأوسط في المركز الفرنسي للعلاقات السياسية الخارجية، عبدالجليل السعيد، أنه لا يوجد بلد في هذا العالم إلا وللسعودية لها عليه أيادٍ بيضاء، مشددًا على أن المملكة مفخرة العرب ومن يهاجمونها لهم أجندتهم ضد مصلحة العرب والإسلام.
وأضاف في مداخلة له ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن المملكة شيدت في أوروبا العديد من المساجد والأماكن الخيرية والثقافية، ولهذا السعودية دومًا هي مفخرة العرب.
وتابع السعيد أن المملكة هي منارة الشرق والغرب، ويذهب إليها الحجاج والزوار والمعتمرون، كما أنها البلد التي ائتمنها الله لخدمة الحرمين، وهي حريصة على كل أسباب الراحة للمسلمين.
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