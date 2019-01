شكرا لقرائتكم السعودية | فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - تعلن وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة (جندي) لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية رقم (21) للعمل بعد التخرج داخل المملكة منطقة (الرياض ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ المنطقة الشرقية) أو خارج المملكة بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيف على الرابط التالي www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الأحد 12 / 2 / 1440هـ الساعة 10 صباحًا حتى يوم الخميس 16 / 2 / 1440هـ الساعة 10 صباحًا.

أولاً : شروط القبول:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولايكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية. أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية. أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.

5.أن لايقل طوله عن 172 سم وأن يتناسب طوله مع وزنه حسب اللائحة الطبية.

6.أن لايكون متزوجًا من غير سعودية.

7.أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) وبتخصص (علمي ـ شرعي ـ إداري).

8.أن لاتقل نتيجة اختبار القدرات عن (50%).

9.اجتياز القبول التي يحددها الأمن العام بذلك.

ثانيًا: المؤهلات المطلوبة:

• لايقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة بنسبة لاتقل عن (75%) وبتخصص (علمي ـ شرعي ـ إداري).

ثالثًا: جهات العمل:

1.داخل المملكة العربية السعودية بالمناطق التالية (الرياض ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ المنطقة الشرقية).

2.خارج المملكة العربية السعودية بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين.

رابعًا: طريقة التسجيل:

1.سيتم البدء بإدخال البيانات اعتباراً من الساعة (10) صباحًا ليوم الأحد 12 / 2 / 1440 هـ وحتى الساعة (10) صباحاً من يوم الخميس 16 / 2 / 1440 هـ عبر منصة ابشر توظيف www.jobs.sa

2.تعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن ينظر في طلب غير مستوفى الشروط.

