الجار الله: تركيا تبث معلومات مغلوطة وكاذبة عن السعودية

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الجار الله: تركيا تبث معلومات مغلوطة وكاذبة عن السعوديةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 14 أكتوبر 2018 04:52 مساءً - قال أحمد الجار الله رئيس تحرير السياسة الكويتية أنه خلال الأجواء الشحمنة الحالية، علي السعودية أن لا تثق بالتحقيقات التركية فهي غير محايدة، فتركيا تسرب أخبارا عن موضوع جمال خاشقجي كاذبة وهي التي تزود وسائل الإعلام المعادية للسعودية بها، علي السعودية أن تطلب جهات محايدة للتحقيق في اختفاء الخاشقجي.
وأضاف، على صفحته على "تويتر" أن السعودية منذ عام 1952 تعرضت إلي حملات سياسية وبشحن إعلامي شرير وخرجت منها منتصرة، المؤسف في حال هذه الهجمة الإعلامية، هي العقلية الأمريكية غير المتأنية في الحكم علي هذه الهجمة من دون التأكد من حقيقتها وأبعادها ثم هناك الاضطراب في تصريحات البيت الأبيض وتناقضاتها الواضحة من تصريح لآخر.
وأشار إلى أن تراجع البورصات الخليجية، لا مبرر له، أمريكا لن تغزوا السعودية ولن تقوم حرب عالمية في المنطقة وبالمناسبة اقتصاد الحرب أنشط وأقوي من اقتصاد السلام صحيح أن المال جبان، لكن المهم أن لا يكون هناك رجال مال جبناء وفاز بالذات من كان جسورا.
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