شكرا لقرائتكم برنامج تمهير يمنح المنشآت 3 مزايا ويمكنها من الاستفادة من الكوادر الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” يمنح المنشآت المُنظمة للبرنامج ثلاث مزايا، هي: الاستفادة من الكوادر الوطنية دون التزامات مالية أو تعاقدية على المنشأة، وتقليص تكاليف وفترة البحث عن كوادر مدربة، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية لأصحاب العمل.

وأوضح “هدف” أنه بإمكان المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة، الانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية من الخريجين السعوديين، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات” (هنا) .

ويهدف البرنامج إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصاتهم، حيث تتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يقدم الصندوق خلالها مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهرياً دعماً للمتدرب، إضافة إلى تحمل التأمين ضد المخاطر للمتدرب، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي.

وأطلق “هدف” برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل، والموجه لخريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، لردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات، بإكساب المتدربين الخبرة العملية اللازمة.



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