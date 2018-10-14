شكرا لقرائتكم هوس مسلسل لعبة العروش يصل عالم السياسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حالة من الهوس أصابت عشاق المسلسل الشهير “لعبة العروش” في جميع أنحاء العالم، سواء بسبب شخصياته، أو المشاهد والعبارات الرنانة التي ظهرت عبر الأجزاء السبعة التي بثت حتى الآن، ويبدو أن تأثير كلمات المسلسل امتد ليصل إلى عالم السياسة العالمية.

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو استعمل العبارة الشهيرة “الشتاء قادم” خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي؛ ليعبر عن مخاوفه من المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وقال ويدودو، الذي غالباً ما يستعمل عبارات من أعمال درامية في كلماته، “جميع المصاعب التي تحيط بالاقتصاد العالمي تكفي لتمنحنا الشعور بأن الشتاء قادم!”.

وأعرب رئيس إندونيسيا خلال نفس الاجتماع عن قلقه من حالة الصراع بين أكبر الدول الاقتصادية في العالم قائلًا: “في الفترة الأخيرة باتت العلاقات بين أكبر اقتصادات العالم أشبه بمسلسل “لعبة العروش”.

وفي إشارة إلى المسلسل التلفزيوني الشهير قال: “القتال بين “الأسر الكبيرة” يشتت انتباههم عن تهديد “الشتاء الشرير”.

يذكر أن عبارة “الشتاء قادم” هي اسم أولى حلقات مسلسل صراع العروش، وتكررت كثيرًا مع تتابع أحداث المسلسل في إشارة إلى مستقبل أسود ينتظر الأسر المتصارعة والبشرية بشكل عام.



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