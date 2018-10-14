شكرا لقرائتكم عصابة سرقة المحلات التجارية والمركبات في قبضة شرطة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مواطن ومقيم امتهنا سرقة المحلات التجارية، وكسر زجاج المركبات وسرقة محتوياتها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي تباشرها الجهات الأمنية، ونتائج التحريات الأمنية عن المتورطين بارتكابها، أسفرت – بتوفيق الله – عن تمكن المختصين بمركز شرطة الديرة من القبض على متهمين ( مواطن ومقيم من الجنسية النيجيرية/ كليهما في العقد الثاني من العمر) وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المحال التجارية وتكسير زجاج المركبات أثناء توقفها والسرقة منها, وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما من قبل المختصين أقرّا بارتكابهما (29) حادثة سرقة بأحياء الجرادية والشميسي والسبالة وسط العاصمة الرياض، وقد جرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.



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