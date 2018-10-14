شكرا لقرائتكم مركز 937 بالصحة يستقبل أكثر من 80 ألف اتصال الأسبوع الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضحت الصحة أن مجموع المكالمات الواردة لمركز 937 بلغ (80007) مكالمات خلال الأسبوع الماضي، وأضافت أن المركز قدم (32344) إستشارة طبية خلال نفس الفترة، كما تلقى المركز (6834) بلاغاً فيما تعامل مع (148) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر، وبلغ عدد الإستفسارات (18233) إستفساراً، فيما بلغ عدد حجز المواعيد لدى المراكز الصحية (18803) مواعيد .

ويُقدم مركز 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الإستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والإستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والإستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز خدمة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الإستماع والإستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي .



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