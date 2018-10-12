الان تتابع أمانة جدة تغلق 62 ورشة وترحل 19 عاملا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

واصلت بلدية المليساء الفرعية حملاتها الميدانية المكثفة، لمكافحة الظواهر السلبية بحي الخمرة، بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة جدة وشركة الكهرباء.

وأسفرت حملة للبلدية، اليوم الجمعة، عن إغلاق 4 ورش داخل الحي السكني ومتابعة 14 ورشة مغلقة سابقاً ليصل عدد الورش المغلقة خلال الفترة الأخيرة إلى 62 ورشة، وترحيل 19 عاملا مخالفا ، إضافة لسحب 32 ناقلة كانت تستغل الساحات والطرق وتضايق سكان الأحياء.

أوضح ذلك رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني ، مضيفاً أنه تمت إزالة 35 صندقة و 25 خزان مياه تستخدمه العمالة الأفريقية المخالفة في موقع الحفرة خلف سوق الأنعام.

كما تم إزالة 20 بسطة بموقع الصرف الصحي بحي السرورية، ورفع حمولة قلابين من المخلفات والدمار، إلى جانب إزالة البلدية لـ 43 حظيرة إبل غرب الاستاد الرياضي على امتداد الشارع بمساحة 2500 متر مربع، فيما يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء بالمحافظة.