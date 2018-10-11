الان تتابع ولي العهد يهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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