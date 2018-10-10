السعودية | الرئيس العام لشؤون الحرمين يستقبل وفود مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الـ 40

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 29 دقيقة - 2:43 مساءً, 10 أكتوبر 2018 م

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استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم , المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين، يرافقهم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح ، ومشرفو الوحدات.

وألقى معاليه كلمة توجيهية أكَّد خلالها أهمية التمسك بالقرآن الكريم، ولزوم جماعة المسلمين ومنهج السلف الصالح، مشيراً إلى أنَّ الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى تعاليم كتاب الله تعالى، والثبات عن أوامره، والابتعاد عن زواجره، بعيداً عن التطرف والإرهاب وتفريق الأمة.

وقدَّم الدكتور السديس شكره للقائمين على المسابقة، وفي مقدمتهم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ولأمانة المسابقة ووحداتها.

وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية للمتسابقين مع معاليه.

يذكر أن من ضمن برامج اللقاءات العلمية والزيارات ، نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد زيارة خاصة لمعرض الحرمين الشريفين ، فيما اطلع المشاركون في المسابقة على محتويات المعرض ، وما يتضمنه من تسلسل تاريخي للحرمين الشريفين , بينما تجول ضيوف المسابقة في مكتبة المسجد النبوي الشريف ، وتعرفوا على أقسامها ، وما تقدمه من خدمات علمية لزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وللباحثين عموماً , كما حظي المشاركون في المسابقة بأداء الصلاة في الروضة النبوية الشريفة.