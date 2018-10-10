الان تتابع قال لوالده «لا تفتح فمك يا شايب».. السجن و3000 جلدة لشاب عاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

قضت محكمة جدة بسجن شاب 5 سنوات وجلده 3000 جلدة بسبب تلفظه على والده بألفاظ لا تليق أبرزها عبارة «لا تفتح فمك يا شايب».

وبحسب التفاصيل فقد غلظت المحكمة العقوبة على الشاب وأيدت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة الحكم الذي أصبح نهائياً، وتم إيداع الشاب العاق السجن تنفيذاً للعقوبة.

وكان المدعي العام بالنيابة العامة وجه تهمة العقوق للشاب، بالإضافة إلى محاولته الاعتداء على أخته الكبرى والتلفظ عليها.

وطالب بعقوبة تعزيرية على الشاب لأن ما أقدم عليه يعد فعلاً محرماً ويجب معاقبته شرعاً، كما طالب المدعي العام بإيقاع حد شرب الخمر لتعاطيه المسكر.

وأمام المحكمة أكد الأب أن ابنه عاق مغالٍ في العقوق، وسبق أن دخل السجن لكنه لم يرتدع، متهماً إياه بالتلفظ عليه وإهانته بألفاظ خارجة كونه طاعناً في السبعين من عمره، آخرها أن دفعه وركله بقدمه من قرب كونه طاعناً في السن وشبه مقعد.

وفيما أتاحت المحكمة للشاب الرد على الدعوى المقدمة ضده، أنكر التهم رغم شهادة الأخت ضده، زاعماً أنه كان تحت تأثير المخدرات والمسكرات، ويعاني من حالة نفسية معلناً استعداده للعلاج من ذلك.

وأحالت المحكمة الشاب للكشف الطبي عليه من الناحية العقلية والنفسية، ليؤكد التقرير سلامته نفسياً وعقلياً، وعدم ظهور أي أعراض انسحابية أو تسممية وخلت نتيجة الفحص من المواد الإدمانية بحسب عكاظ.