شكرا لقرائتكم إعلان أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تم اليوم الإعلان عن أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع نيوم حيث يضم المجلس نخبة من الخبراء الرائدين حول العالم.

والمعروف أن الهدف من هذا المجلس هو تقديم الاستشارة في صناعة وتطوير المستقبل.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق مشروع نيوم في أكتوبر العام الماضي، في إطار التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030 بالتحول إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، عبر تطوير عدد من الصناعات والتقنية داخل المشروع.

واختار المجلس التأسيسي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، رئيساً تنفيذياً للمشروع، خلفاً للدكتور كلاوس كلاينفيلد، الذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس إدارة مشروع “نيوم” الأمير محمد بن سلمان، بدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2018



العمل توضح حقيقة مقطع رجل يضرب فتاة بلا رحمة



مطلوب موظف علاقات عامة



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.