السعودية | أمير حائل : حديث ولي العهد أكد بأن المملكة تسير في الاتجاه السليم

الرياض - عبدالله السعيد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن المضامين القيمة التي جاءت في الحديث المنشور لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مع وكالة بلومبيرغ تبرز حرص ومراعاة ولاة الأمر (يحفظهم الله) على المصالح العليا للمملكة العربية السعودية ويأتي في طليعة ذلك أمن المملكة واستقرارها وتماسكها مشيراً سموه إلى أن رسالة سمو ولي العهد كانت واضحة وصريحة أن الشعب السعودي الوفي هو من يحمي المملكة ويؤسس لنهضتها وتنميتها فالمملكة قوية بإيمانها بخالقها الذي وهبها نعم متعددة وعلى رأسها الأمن والاستقرار وتماسك ووحدة شعبها والتفافتهم خلف قيادتهم الحكيمة

وقال أمير منطقة حائل أن حديث سموه تضمن أسس عميقة ومرتكزات متينة تحافظ على المكتسبات، وتحقق الآمال والطموحات، وتحقق النقلة النوعية، والتحديث والتطوير وفق رؤية المملكة 2030 التي انطلقت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله )

وقد أكد الأمير محمد بن سلمان للعالم من خلال اللقاء بأن المملكة تسير في الاتجاه السليم وأنها ماضية بإذن الله في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ورفاهية شعبها الوفي داعيا الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وأن تبقى هذه البلاد عنوانا للشموخ والعزة والتوفيق .

