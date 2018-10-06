شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تدعو موظفي القطاع العام للتسجيل في «بياناتي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) دعت وزارة الخدمة المدنية جميع موظفي القطاع العام ممن هم على رأس العمل للتسجيل في منصة «بياناتي» الوظيفية وتحديث بياناتهم. دعت وزارة الخدمة المدنية جميع موظفي القطاع العام ممن هم على رأس العمل للتسجيل في منصة «بياناتي» الوظيفية وتحديث بياناتهم. وأشارت إلى أن التحديث سيكون شرطاً إلزامياً للاستفادة من خدمات الوزارة مستقبلاً. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «ندعو جميع موظفي القطاع العام ممن هم على رأس العمل للتسجيل في منصة «بياناتي» الوظيفية وتحديث بياناتهم، حيث سيكون تحديث البيانات شرطاً إلزامياً للاستفادة من خدمات وزارة الخدمة المدنية مستقبلاً».



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