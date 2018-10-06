شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: على كندا الاعتذار.. وهم يعلمون أنهم ارتكبوا خطأً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

طالب الأمير محمد بن سلمان كندا بالاعتذار ببساطة لحل الأزمة، مضيفاً «كما يجب عليهم أن يعرفوا أنهم قد ارتكبوا خطأً، أعتقد أنهم يعلمون أنهم قد ارتكبوا خطأً، ولكننا سننظر إلى كيفية إعادة الأمور إلى مجراها».

واعتبر الأمير محمد بن سلمان أن الأمر عائدٌ إليهم، فقد اتخذوا إجراءات ضد قانون الأمم المتحدة، وضد مبادئ العمل. لقد تدخلوا في مسألة ليست مسألة كندية. هم ليسوا مواطنين كنديين، إنها ليست مصالح كندية. إنها مصالح سعودية داخلية بالكامل. إنه من غير المسموح لهم القيام بذلك. بإمكان الإعلام أن يتحدث عن أي مسألة أخرى".

وأشار إلى عودة السفير السعودي إلى برلين قريباً، قائلاً «سيذهب السفير السابق إلى هناك، وأعتقد بأنه سيتولى منصبًا آخر لاحقًا، وسيكون لدينا سفير جديد هناك».