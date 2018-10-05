شكرا لقرائتكم خبر عن ربطت في سرير على الطريق.. كل ما تريد معرفته عن جثة أبها السعودية والان مع التفاصيل

في حادثة غريبة عثر المارون بطريق الوادي الطالع "إحدى ضواحي مدينة أبها" قبل قليل على جثة مغطاة ومربوطة بسرير في منتصف الطريق، ما أثار الذعر بين أهالي القرى الواقعة على الطريق نفسه.

وثق بعض المارة من خلال مقطع فيديو، واقعة غريبة، حيث عُثر على جثة مُغطاة ومربوطة في سرير ملقى بمنتصف طريق “الوادي الطالع” بمدينة أبها، وأظھر مقطع الفیديو، سرير حديدي في منتصف الطريق وقد ربطت علیه جثة لأحد الأشخاص، فیما اضطر عدد من المارة إلى التوقف بسیاراتھم للوقوف على ملابسات تلك الواقعة الغريبة من نوعھا.

و ودشن مغردون على "تويتر"، هاشتاغ "#جثة_أبها_على_الطريق"، والذي احتل المركز الأول في قائمة أكثر الموضوعات الرائجة على موقع التغريدات الشهير.

وتنوعت التغريدات المشاركة عبر الهاشتاج، ما بين السؤال عن هوية الجاني، وما بين تعبير البعض عن خوفهم من رؤية الجثة.

وكشفت شرطة عسير معلومات جديدة مرتبطة بالعثور على جثة مربوطة في سرير وسط أحد طرق أبها، وقالت شرطة عسير إن جثة أبها التي عثر عليها ملفوفة ببطانية تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود توفي نتيجة تعرضه لطلقات نارية .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس ١٤٣٩/١/٢٤هـ باشرت دوريات الأمن بلاغا عن رصد. جثة، ملفوفة ببطانية، على سرير موضوع وسط طريق بوادي الطالع، على بعد ١١ كم من مدينة أبها.

وأضاف أنه وبمعاينة الجثة، بحضور الطبيب الشرعي والمحقق المناوب بفرع النيابة العامة والمختصين من إدارتي الأدلة الجنائية والتحريات، اتضح أنها تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود، في العقد الثالث من عمره، وأن الوفاة ناتجة عن تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش. وقد تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، ومباشرة التحريات الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها وتحديد المتورطين فيها .