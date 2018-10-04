شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الإمارات والسعودية والكويت تُودع 1.16 مليار دولار لدى البنك المركزي والان مع التفاصيل

أودعت السعودية ، والإمارات، والكويت، الخميس، نحو 1.16 مليار دولار في البنك المركزي الأردني، لدعم المملكة ضمن إطار حزمة مساعدات بـ 2.5 مليار دولار، تعهدت بها في يونيو(حزيران) الماضي، على ما أفاد به رسمي.

وقال مسؤول حكومي أردني، لفرانس برس إن "السعودية والإمارات والكويت أودعت ما يقارب 1.16مليار دولار في البنك المركزي".

وأوضح أن "السعودية أودعت في البنك المركزي 333.3 مليون دولار، والإمارات 333.3 مليون دولار، والكويت 500 مليون دولار".

وأشار المصدر الى أن "السعودية والإمارات قدمتا كذلك منحة لدعم الميزانية بـ 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتمويل عدد من المشاريع"

وستقدم الكويت "برنامجاً إقراضياً بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات إبتداءً من 2019 لتمويل مشاريع رأسمالية وتنموية في الموازنة".

وكانت الإمارات والسعودية والكويت، تعهدت في اجتماع مع الأردن بمكة في 11 يونيو(حزيران) الماضي بمساعدات بـ 2.5 مليار دولار للمملكة التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية.

وجاء ذلك الاجتماع إثر احتجاجات شعبية في العاصمة عمان، ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وأدت الاحتجاجات في الأردن حينها الى استقالة حكومة رئيس الوزراء، هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية نتيجة استقبال اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع في 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري، وإغلاق حدوده مع سوريا، والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة فيهما.

وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن العام 2017 نحو 2%.