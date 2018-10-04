شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى العليان.. أول سيدة ترأس بنكا في السعودية.. من تكون؟ والان مع التفاصيل

أُعلن اليوم اندماجُ البنك الأول مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، وستكون رئيس مجلس إدارة البنك هي السيدة لبنى العليان؛ كأول سيدة تتسنم موقع رئاسة مجلس إدارة بنك في السعودية.

ولبنى العليان أول سيدة تترأس مجلس إدارة بنك في المملكة ويعدّ هذا المنصب أرفع منصب تتقلده أمرأة في القطاع المصرفي السعودي، وهذا قد يكون مؤشرا أوليا لإمكانية تولي المرأة السعودية دفة القيادة في مواقع أخرى.

ولدت في محافظة عنيزة في القصيم، وهي أصغر أبناء الشيخ سليمان العليان، والذي هو بدوره مؤسس مجموعة العليان، تشغل لبنى العليان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان المالية، كما عملت أيضاً في بنك مورغان غوارنت بمدينة نيويورك من العام 1979 إلى العام 1981، ثم عادت إلى المملكة العربية السعودية لتعمل مع شركة العليان مرة أخرى، حصلت على شهادة بكالريوس في علم الزراعة من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة وماجستير من جامعة آنديانا في إدارة الأعمال.

تعمل العليان في مجموعة العليان في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط المساهم في أكثر من 40 شركة عملاقة. منها وكالة كارفور، وهي عضو في مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي المرأة الأولى التي تعيّن ضمن مجلس إدارة شركة سعودية. بالإضافة إلى ذلك، السيدة لبنى عضوٌ في مجلس إدارة الشركة العملاقة في مجال التسويق (WPP) وعضو في مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي، كما تساهم بعدة مبادرات لاصلاح الشرق الأوسط خصوصاً في مجلس الأعمال التجارية العربي التابع للهيئة الاقتصادية العالمية. وذلك في مجال الأعمال، التجارة والمال.

اختارت مجلة «أرابيان بيزنس الاقتصادية» لبنى العليان ثاني أقوى شخصية نسائية عام 2011 ضمن قائمة أقوى 100 سيدة عربية. كما حصلت في عام 2012 على الوسام الملكي السويدي للنجم القطبي من الطبقة الأولى. وهي أول امرأة سعودية تنال هذا الوسام، تكريماً لجهودها في تعزيز العلاقات بين بلادها والسويد كما قادت بعض من الشركات السويدية في السعودية كشركة أطلس، وكوبكو وسكانيا.